Половая гигиена - залог продолжительной и качественной жизни

Уреаплазмоз у одного из партнеров, что делать?

— Обязательно нужна консультация врача-дерматовенеролога обоим и назначение индивидуального курса лечения каждому. Дело в том, что у мужчин существует своя флора, действие лекарства у мужчин и женщин может быть различным. Поэтому пить одни и те же препараты зачастую неэффективно. Если второй половой партнер отказывается от лечения, то он будет продолжать заражать, а также усугублять свое положение. Инфекции, при отсутствии лечения, приводят к возникновению воспалительных заболеваний полового тракта и эректильной дисфункции. Добавлю, что гигиена половой жизни обеспечивает высокое качество жизни, в том числе сексуальной жизни человека на протяжении многих лет, вплоть до старости.

Можно ли пройти обследование на наличие половых инфекций по полису ОМС?

— По программе государственных гарантий, лечение инфекций, передающихся половым путем, не только сифилиса, гонореи, трихомониаза, хламидиоза, но и других в условиях стационара Тульского областного клинического кожно-венерологического диспансера проводятся бесплатно. Кроме того, на сегодняшний день в Тульской области реализуется программа по улучшению демографической ситуации. В рамках программы дерматовенерологи обследуют беременных женщин и их партнеров на инфекции, передающиеся половым путем, бесплатно.

Диагностика проводится на современном оборудовании молекулярно-генетическим методом (ПЦР).

Главный врач ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологическийб диспансер» Наталья Руднева

Бактериальный вагиноз – насколько это заболевание опасно?

— Нормальная микрофлора влагалища состоит из множества микроорганизмов. Примерно 95% среди них — лактобациллы, вырабатывающие молочную кислоту, которая формирует кислую среду и тем самым предотвращает развитие инфекций. Заболевание, характеризующееся снижением лактофлоры, называют бактериальным вагинозом. Проявления: выделения, имеющие сероватый или белый цвет и запах рыбы; жжение и зуд, усиливающиеся накануне и во время менструации; болезненность во время полового акта; ощущение жжения при мочеиспускании. К факторам, провоцирующим его появление, относят: гормональные нарушения; снижение иммунитета; длительное применение антибиотиков; изменения микрофлоры кишечника; чрезмерная гигиена; длительное ношение внутриматочной спирали, применение спермицидов, влагалищных таблеток.

Если заболевание не лечить, это может привести к различным осложнениям: развитие воспалительных процессов; восприимчивость К половым инфекциям, поскольку влагалище становится доступным для инфицирования; передача транзиторной микрофлоры мужчинам - половым партнерам.

Особую опасность заболевание представляет во время беременности (возрастает риск выкидыша на ранних сроках; инфицирование плодных оболочек и плода в 3 триместре вследствие восходящей инфекции может привести к преждевременным родам; возможны септические заболевания после родов.)

Если диагноз установлен вовремя, а лечение начато своевременно, бактериальный вагиноз проходит без последствий и осложнений. Рекомендую обратиться в наш диспансер, провести обследование и начать правильное лечение.

Папилломовирусная инфекция – что делать?

— Вирусов папилломы человека довольно много, более 60 типов. Среди них можно выделить относительно безопасные, вызывающие вирусные бородавки, или протекающие без симптомов. Однако есть и типы, которые становятся причиной опасных заболеваний. Они вызывают дисплазию эпителия шейки матки и при отсутствии лечения гарантировано приводят к раку. Поэтому, прежде всего, необходимо выявить вид папилломовирусной инфекции и пройти соответствующее лечение. Кстати, на сегодняшний день существуют вакцины для профилактики подобных инфекций, которые выполняются девочкам 12-14 лет. Это мера профилактики, которая обеспечивает практически стопроцентную защиту от данного заболевания.

Какой впч наиболее опасен?

— ВПЧ - вирус папилломы человека — это самая распространенная вирусная инфекция, передаваемая половым путем. Большинство сексуально активных женщин заражается ВПЧ еще в молодом возрасте. Инфекция протекает бессимптомно, и многие инфицированные спонтанно излечиваются, а потом снова заражаются. Но у некоторых женщин папилломавирусная инфекция переходит в хроническую активную форму – эти женщины относятся к группе повышенного риска развития рака шейки матки.

Сейчас рак шейки матки остается главным онкологическим заболеванием среди российских женщин репродуктивного возраста — это молодые женщины от 15 до 45 лет.

Заболеваемость в нашей стране продолжает расти с каждым годом, а снижения смертности не наблюдается. Основной причиной этого заболевания является вирус папилломы человека высокого онкогенного риска. К ним, согласно данным Международного агентства по изучению рака, в настоящее время относят 14 типов. Наиболее опасные из них - 16, 1Ви 45 типы — они ответственны за более чем 80% случаев рака. Далее по значимости следуют 31 и 33 типы, которые вместе с 35, 39, 52, 58 и 59 типами ответственны еще за 15% случаев онкологии, а на долю остальных, наименее опасных типов —это 51, 56, 66 и 68 - приходится не более 1,5% случаев рака шейки матки.

А кто в группе риска по впч?

— Действительно, среди населения есть особые группы риска. Как и в случае других инфекций, передаваемых половым путем, ВПЧ чаще заражаются мужчины и женщины, которые имеют несколько половых партнеров, часто их меняют. Другую важную группу риска составляют молодые девушки, рано начавшие половую жизнь.

А можно этот вирус вылечить?

- Различают так называемую первичную и вторичную профилактику. Цель первой — снизить риск инфицирования вирусом. К первичной профилактике относят и вакцинацию. Задача вторичной профилактики — раннее выявление заболевания на стадии, предшествующей раку. Это необходимо для того, чтобы провести своевременное лечение и не допустить развития онкологии. Вторичная профилактика основана на проведении периодических обследований женского населения для выявления группы риска развития рака шейки матки - это так называемый цервикальный скрининг. К группе риска относятся женщины с хронической персистирующей ВПЧ-инфекцией высокого онкогенного риска или ее проявлениями - цервикальными интраэпителиальными неоплазиями различной степени тяжести. Сегодня можно предотвратить изменения слизистой шейки матки, своевременно выявляя вирус папилломы человека онкогенных типов методом ПЦР (в нашей лаборатории проводится на 14 типов бесплатно!). Это исследование соскобов эпителиальных клеток с шейки матки или отделяемого половых путей на наличие ДНК- или РНК- вируса папилломы человека высокого онкогенного риска. Доказано, что в отсутствие вируса риск развития рака шейки матки стремится к нулю. Папилломавирусная инфекция не обязательно приведет к раку. У 80-90% женщин вирус самостоятельно элиминируется в течение 1-2 лет. В остальных случаях устанавливается хроническая инфекция, при которой вероятность болезни повышается.

В настоящий момент зарегистрирован препарат для лечения ВПЧ. В Тульской области бесплатное лечение может получить любой житель региона, инфицированный вирусом папилломы онкогенного типа, в условиях стационара ГУЗ «Тульского областного клинического кожно-венерологического диспансера».

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