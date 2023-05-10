11 мая в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - ул. Майская, 3, 5, 5-а, 7, 9, 11; пр-т Ленина, 54, 54-а, 54-б, 56, 58, 60, 60-а, 62; ул. Первомайская, 8, 10;
с 9600 до 17:00 - ул. Колетвинова, 1-а, 3, 6, 7; ул. Войкова, 2/5, 4; ул. Оборонная, 4, 12, 24, 30; п. Михалково: ул. Ярославского, 4-28 (чётн.), 13-35 (нечётн.), 2-а, 2-б,18-б, 41-а, 43-в; ул. Сафонова, 10-20, 28-58 (чётн.), 26-а; ул. Колхозная, 20; ул. Мира, 27, 29;
с 9:30 до 14:00 - ул. Первомайская, 9, 10, 11, 13;
с 10:30 до 14:00 - п. Скуратово: Скуратовский мкр., 5, 5-а к.1; ул. Староовсянникова, 7, 36; ул. Станционная, 4.