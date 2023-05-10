Самое жаркое лето за 150 лет пророчат синоптики тулякам Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Предстоящее лето в Тульской области может стать самым жарким за последние 150 лет — прогнозируют метеорологи. С непривычно жаркой погодой столкнутся не только туляки, но и жители Москвы, Курской, Белгородской областей, а также Сибирь, Урал и Дальний Восток.

Вместе с тем само лето придет в наш регион в календарный срок. До самого конца мая предполагается неустойчивая погода и достаточно прохладные для последнего весеннего месяца деньки.