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Общество10 мая 2023 11:03

Украинских диверсантов в Тульской области задержали на военном аэродроме в Чернском районе

Группа планировала доставить самодельные взрывные устройства для совершения диверсии с Украины на легкомоторном самолете
Игорь КОПЫТОВ
Украинских диверсантов в Тульской области задержали на военном аэродроме в Чернском районе

Украинских диверсантов в Тульской области задержали на военном аэродроме в Чернском районе

Операция спецслужб была проведена в Тульской области 7 мая. Группа украинских диверсантов была задержана в Тульской области на территории одного из старых аэродромов сельхозавиации неподалеку от поселка Подгорный Чернского района. Злоумышленники планировали доставить самодельные взрывные устройства для совершения диверсии с территории Украины на легкомоторном самолете Aeroprakt A-32 из Черниговской области.

По предварительной информации, атака дронов планировалась на военный аэродром Северный в Ивановской области, где базируются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Диверсантов задержали в момент передачи средств поражения.

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