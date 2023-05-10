Украинских диверсантов в Тульской области задержали на военном аэродроме в Чернском районе

Операция спецслужб была проведена в Тульской области 7 мая. Группа украинских диверсантов была задержана в Тульской области на территории одного из старых аэродромов сельхозавиации неподалеку от поселка Подгорный Чернского района. Злоумышленники планировали доставить самодельные взрывные устройства для совершения диверсии с территории Украины на легкомоторном самолете Aeroprakt A-32 из Черниговской области.

По предварительной информации, атака дронов планировалась на военный аэродром Северный в Ивановской области, где базируются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Диверсантов задержали в момент передачи средств поражения.