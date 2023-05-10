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Происшествия10 мая 2023 8:20

Во время пожара в Дачном переулке Тулы пострадали два человека

На происшествие приехали 22 человека и 4 единицы техники
Михаил КОРЕНЮГИН
Во время пожара в Дачном переулке Тулы пострадали два человека

Во время пожара в Дачном переулке Тулы пострадали два человека

Фото: материалы пресс-служб

10 мая в 02:10 в многоквартирном жилом доме в Дачном переулке Тулы произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области.

Так, на происшествие приехали 22 человека и 4 единицы техники, которым удалось потушить огонь только за 47 минут.

В результате происшествия 59-летний и 37-летний мужчина получили ожоги. Также дом выгорел по всей площади.

В данный момент устанавливается причина возгорания.

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