«Арсенал» сыграл вничью с «Велесом» на домашнем поле Фото: Алексей ФОКИН (фото)

6 мая тульский «Арсенал» встретился с казанской «Волгой» в рамках 30-го тура Первой лиги - 2022/2023. На 57-й минуте Ираклий Манелов открыл счет встречи, однако в концовке матча на 84-й минуте гости сравняли.

В стартовый состав оружейников вошли Шамов, Сокол, Большаков, Григалава, Степанов, Манелов, Померко, Ткачев, Бакалюк, Луценко, Панченко.

Итог матча — 1:1.

На данный момент туляки располагаются на 10 месте в турнирной таблицы с 38 очками.

Следующий матч команда сыграет 13 мая с астраханским «Волгарем».