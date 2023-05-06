Участников, их наставников и родителей приветствовал председатель Тульской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель регионального общественного совета партпроекта «Zа самбо» Николай Воробьев

В субботу, 6 мая в Туле, на базе спорткомплекса «Динамо» стартовали соревнования по самбо среди юношей 2013-2014 годов рождения. Состязания приурочены к 100-летию общества «Динамо» и 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие, организованное в рамках партийного проекта «Zа самбо», собрало более 70 юных туляков в возрасте 7-10 лет в 10 весовых категориях. Соревнования организованы на двух коврах по олимпийской системе. Часть ребят уже имеет опыт участия в турнирах разного уровня, для нескольких мальчиков сегодняшнее событие стало первым соревновательным выступлением.

На базе спорткомплекса «Динамо» стартовали соревнования по самбо среди юношей 2013-2014 гг. рождения

Участников, их наставников и родителей приветствовали почетные гости: председатель Тульской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель регионального общественного совета партпроекта «Zа самбо» Николай Воробьев и президент областной федерации самбо Владимир Бородаенко.

- «Самбо – уникальное национальное единоборство, а победы спортсменов, искусно владеющих мастерством самообороны, всегда были и остаются предметом нашей общей гордости, – сказал Николай Воробьев. – История и традиции самбо тесно связаны с воспитанием патриотизма, важных морально-волевых качеств гражданина, будущего воина, защитника. Сегодня в российском обществе этому придается особое значение. «Единая Россия» продвигает самбо через новый приоритетный проект, отвечающий задачам народной программы партии. Важно сделать этот вид спорта доступным, массовым, чтобы как можно больше детей со школьной скамьи могли заниматься в соответствующих условиях.

Состязания приурочены к 100-летию общества «Динамо» и 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Николай Воробьев поздравил участников соревнований с приближающимся Днем Победы, пожелал успехов на спортивном поприще и отметил, что подобные состязания, победы юных борцов важны для приобщения детей и молодежи к занятиям самбо и развитию этого вида спорта в нашей области. Большая роль в этом важном деле отводится тульскому «Динамо», воспитавшему прославленных чемпионов, в том числе и в таком виде спорта, как самбо.

В тульском «Динамо» секция самбо действует с конца 60-х годов прошлого столетия. Как сообщил региональный координатор партпроекта Zа самбо», депутат Тульской гордумы Олег Даньшин, сегодня здесь занимаются порядка 200 спортсменов – от пятилетних малышей до ветеранов спорта. Тренерскую деятельность осуществляет восемь опытных тренеров.

Мероприятие, организованное в рамках партийного проекта «Zа самбо», собрало более 70 юных туляков в возрасте 7-10 лет в 10 весовых категориях

В спортивном комплексе «Динамо» ежегодно проводится ряд соревнований разного формата: первенства по различным возрастным категориям, чемпионат Тульской области, областной турнир, посвященный Дню самбо, а также новогодний юношеский турнир. Еженедельно по пятницам проходит тренировочное мероприятие «День борьбы», на которое съезжаются спортсмены со всего региона.

От большого и дружного коллектива самбистов один из юных воспитанников «Динамо» вручил Николаю Воробьеву памятный спортивный сувенир. Все участники состязаний получили подарки от регионального отделения «Единой России». Собравшиеся почтили память погибших героев Великой Отечественной войны, участников СВО минутой молчания. После соревнований юные спортсмены вместе с тренерами возложат цветы к памятнику «Бессмертный полк» в ЦПКиО имени Белоусова.