Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье6 мая 2023 9:00

Коронавирус в Тульской области: 9 новых случаев заболевания за последние сутки на 6 мая

Показатель заболеваемости падает
Михаил КОРЕНЮГИН
Коронавирус в Тульской области: 9 новых случаев заболевания за последние сутки на 6 мая

Коронавирус в Тульской области: 9 новых случаев заболевания за последние сутки на 6 мая

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 6 мая 11 человек. В целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 186 863 человек.

При этом госпитализирован в тяжелом 1 житель региона.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 192 731 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 369 пациентов.

Коронавирус Covid-19Интересное