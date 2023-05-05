Депутаты Тульской городской Думы приняли участие в торжественных митингах и возложениях

Анастасия Дементьева поздравила участников митинга с наступающим Днем Победы

В мероприятии приняли участие ветеран Великой Отечественной войны Василий Андреевич Кондратов, заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева, депутат Тульской городской Думы Алексей Лебедев, представители главного управления по Советскому территориальному округу, члены ветеранских и общественных организаций, студенты и жители.

Анастасия Дементьева поздравила участников митинга с наступающим Днем Победы, выразила слова искренней благодарности всем ветеранам и труженикам тыла за мужество, отвагу и героизм, проявленные в годы войны. Отметила, как важно беречь историю нашей Родины, хранить память о подвигах солдат и офицеров, всегда свято чтить беспрецедентное мужество и героизм наших предков. Депутат пожелала собравшимся крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Присутствовавшие почтили память погибших в годы войны минутой молчания и возложили венки и цветы.

В преддверии празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Смолянинов принял участие в митинге и возложении цветов у воинского мемориала на Всехсвятском кладбище.

Евгений Смолянинов выразил признательность и большую благодарность ветеранам и труженикам тыла за героизм, мужество и самоотверженность

Евгений Смолянинов поздравил участников мероприятия с наступающим Днем Победы. Депутат выразил признательность и большую благодарность ветеранам и труженикам тыла за героизм, мужество и самоотверженность.

Собравшиеся почтили минутой молчания память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, и возложили цветы и венки.

В четверг, 4 мая, в поселке Ленинском прошел торжественный митинг, посвященный 9 Мая. В мероприятии принял участие заместитель председателя Тульской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Ионов.

В поселке Ленинском прошел торжественный митинг, посвященный 9 Мая. В мероприятии принял участие заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов

– Город-герой Тула встречает День Победы с особым чувством. Наши земляки внесли неоценимый вклад в общее дело борьбы с фашистскими агрессорами. Мужество и героизм туляков золотыми буквами вписаны в историю войны. Вспоминая их подвиг, мы сами становимся сильнее и гордимся своей страной и ее прошлым, без которого невозможно будущее, – отметил Алексей Ионов.

В адрес ветеранов прозвучали слова благодарности и пожелания крепкого здоровья. Память павших почтили минутой молчания и возложили к обелиску венки и цветы.

Депутат Тульской городской Думы, председатель постоянной комиссии по социальной политике Инна Шевелева в преддверии 9 Мая приняла участие в торжественном возложение цветов в сквере «70-летия Победы в Великой Отечественной войне» в Мясново.

Депутат Тульской городской Думы, председатель постоянной комиссии по социальной политике Инна Шевелева в преддверии 9 Мая приняла участие в торжественном возложение цветов в сквере «70-летия Победы в Великой Отечественной войне» в Мясново

В мероприятии также приняли участие заместитель начальника главного управления по Привокзальному территориальному округу Ирина Пилипенко, учащиеся центра образования № 44 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, ветераны и жители округа. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и завершили мероприятие возложением цветов.

Депутат Тульской городской Думы, член депутатской группы ТРО ЛДПР Александр Маринков вместе с пролетарцами, ветеранами и работниками завода «Штамп» возложил цветы к братской могиле воинов-танкистов.

Выступая на торжественном митинге, Александр Маринков особо отметил роль туляков в Победе

На торжественном митинге собравшиеся почтили память защитников Тулы. Александр Маринков в своем выступлении особо отметил роль туляков в Победе.

– Наш город стал непреодолимой преградой для фашистов на пути к Москве, именно здесь началось контрнаступление наших войск и зародилась Великая Победа! От всей души поздравляю всех вас с праздником! – сказал депутат.

Собравшиеся почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к братской могиле.