В Тульской области с 6 по 9 мая объявлено метеопредупреждение из-за заморозков
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 6 по 9 мая в ночное и утреннее время на территории Тулы и области ожидаются заморозки до -3 градусов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области.
В связи с этим ведомство напоминает о правилах безопасности:
- автомобилистам и пешеходам стоит быть крайне внимательными на дорогах;
- водителям транспортных средств необходимо соблюдать скоростной режим и все правила дорожного движения.
При возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно звоните в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112.