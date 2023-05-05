В Тульской области с 6 по 9 мая объявлено метеопредупреждение из-за заморозков Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 6 по 9 мая в ночное и утреннее время на территории Тулы и области ожидаются заморозки до -3 градусов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области.

В связи с этим ведомство напоминает о правилах безопасности:

- автомобилистам и пешеходам стоит быть крайне внимательными на дорогах;

- водителям транспортных средств необходимо соблюдать скоростной режим и все правила дорожного движения.

При возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно звоните в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112.