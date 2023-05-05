Коронавирус в Тульской области: 11 новых случаев заболевания за последние сутки на 5 мая Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 5 мая 9 человек. В целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 186 852 человека.

При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 1 житель региона.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 192 722 человека.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 369 пациентов.