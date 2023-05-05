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Здоровье5 мая 2023 9:21

Коронавирус в Тульской области: 11 новых случаев заболевания за последние сутки на 5 мая

Показатель заболеваемости с каждым днем все меньше
Михаил КОРЕНЮГИН
Коронавирус в Тульской области: 11 новых случаев заболевания за последние сутки на 5 мая

Коронавирус в Тульской области: 11 новых случаев заболевания за последние сутки на 5 мая

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 5 мая 9 человек. В целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 186 852 человека.

При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 1 житель региона.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 192 722 человека.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 369 пациентов.

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