В Туле неизвестный разрушил заграждения на ремонтируемом участке проспекта Ленина Фото: соцсети

В Туле нервный мужчина разрушил заграждения на ремонтируемом участке в районе Зеленстроя. На кадрах видно, как он разносит оградительные пластиковые заборы, совершенно не обращая внимания на проезжающий мимо транспорт. Мужчина опрокинул, по меньшей мере, 6 ограждений.

Изначально ограждения были бетонными, однако, по поручению главы администрации Тулы их заменили на пластиковые, что и позволило разойтись хулигану.

Что еще ждет туляков, у которых сдают нервы из-за гигантских пробок в данном месте проспекта, неизвестно — ремонт тут планируют завершить только 10 июля.