Депутаты Тульской городской Думы приняли участие в патриотических киноуроках

Вместе со школьниками ЦО №16 короткометражку посмотрели Глава города Тулы Ольга Слюсарева и депутат Тульской гордумы, координатор проекта партии «Единая Россия» «Новая школа» Дарья Герасимова.

В Центре детско-юношеского туризма и патриотического воспитания прошел кинопоказ в рамках образовательного проекта «Киноуроки в школах России».

Для старшеклассников центра образования №16, которые несут Вахту Памяти на Посту № 1, организовали показ фильма «Редкий вид». Вместе со школьниками короткометражку посмотрели Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева и депутат Тульской городской Думы, координатор проекта партии «Единая Россия» «Новая школа» Дарья Герасимова.

Обращаясь с приветственным словом к собравшимся, Ольга Слюсарева отметила, что такие фильмы, как «Редкий вид», необходимо смотреть всем, особенно молодому поколению. – В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне мы вспоминаем и говорим о подвигах наших героев – прадедов и дедов. Они завоевали для всех нас мир, освободили страны Европы и нашу страну от фашизма. Мы должны помнить об этом и извлекать уроки из прошлого. Такие фильмы учат истинным ценностям, мужеству, чести, патриотизму, – подчеркнула Ольга Слюсарева.

Мэр Тулы Ольга Слюсарева отметила, что такие фильмы, как «Редкий вид», необходимо смотреть всем, особенно молодому поколению.

– Сохранить память о героях Великой Отечественной войны – долг каждого из нас. Мы не должны позволить никому переписать историю России. Сегодня наши военнослужащие вновь на защите Родины. Принимая участие в специальной военной операции, они каждый день совершают подвиги, рискуют своей жизнью ради всех нас и будущего страны. Важно, чтобы вы знали об этом, – отметила Дарья Герасимова.

В фильме рассказывается о школьнице Алене, которая в течение года ухаживала за героем Великой Отечественной войны, разведчиком Александром Михайловичем. Навещая каждый день фронтовика, девочка записывала его рассказы о военном времени, тем самым сохраняя память о подвиге ветерана.

Фильм «Редкий вид» вместе с третьеклассниками ЦО № 15 также посмотрел заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Смолянинов.

Картина основана на реальных событиях. Прототипом ветерана Александра Михайловича стал юный разведчик Александр Эйхман. Мальчик свободно говорил по-немецки и отлично играл на баяне, знал азбуку Морзе. Это и определило его судьбу. Саша стал сыном полка. В годы Великой Отечественной войны с баяном, в который был вмонтирован радиопередатчик, он не раз ходил в тыл врага и добывал ценные сведения.

После просмотра школьники вместе с педагогом-организатором Светланой Акуличевой обсудили фильм. Учащимся продемонстрировали фотографии юных героев Великой Отечественной войны. В качестве социальной практики ребята вместе с гостями урока записали праздничное видеообращение военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации и проходящим службу в Сирии.

Фильм «Редкий вид» вместе с третьеклассниками центра образования № 15 также посмотрел заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Смолянинов.

Он отметил особую роль таких фильмов в воспитании подрастающего поколения.

– Фильм «Редкий вид» учит патриотизму, отваге и мужеству. Именно такие качества нужны молодежи. Мы не должны забывать нашу историю, которая богата такими славными датами, как День Победы, – отметил Евгений Александрович.

Заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева посетила киноурок в центре образования № 8.

Заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева посетила киноурок в центре образования № 8. Ученикам седьмого класса школы показали фильм «Крылья», рассказывающий об обычном школьнике Сереже, который преодолел свою боль, страх, одиночество и стал настоящим героем, сплотив своих друзей и других школьников на создание памятника героям-авиаторам.

Эта кинокартина показывает, что нужно помнить и чтить память своих героев, не забывать их подвиги, что объединившись ради одного дела, можно достичь больших успехов. После просмотра ребята обсудили фильм, ответили на вопрос о том, какими качествами обладает сильная личность, вспомнили и рассказали о своих героях, героях-земляках Саше Чекалине и Леониде Павловиче Тихмянове, именем которого назван центр образования.

Анастасия Дементьева обратила внимание, что такие герои, как Сережа и Саша Чекалин своим примером делают нас сильнее, воспитывают целое поколение, показывают, что сплотившись, мы защитим нашу Родину. Депутат поздравила ребят с предстоящим праздником, пожелала интересной школьной жизни. Она напутствовала с уважением относиться к окружающим, хранить и помнить историю.

Участие в киноуроках принял депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Олег Погорелов..

Урок продолжился на свежем воздухе. Анастасия Дементьева вместе с ребятами возложили цветы к памятнику Леониду Павловичу Тихмянову и посадили саженцы дуба. Также участие в киноуроках приняли депутаты Тульской городской думы, члены фракции «Единая Россия» Олег Погорелов, Ольга Фадеева, Инна Шевелева, Дмитрий Федотов.