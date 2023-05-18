Надежный помощник аграриев

Вниманию аграриев был представлен новый современный культиватор серии R в сцепке с легким трактором Ростсельмаш 2375.

В ходе презентации на полях Тульского научно-исследовательского института сельского хозяйства — филиале ФИЦ «Немчиновка» – специалисты технического центра «Агрит», официального дилера Ростсельмаш, рассказали о технических характеристиках и функциональных возможностях демонстрируемых моделей. Участники показа из ряда предприятий Тульского региона: Чернского, Одоевского, Плавского, Щекинского, Веневского и Арсеньевского районов, – смогли задать все интересующие вопросы по работе культиватора и даже опробовать агросцепку в деле.

Надежный помощник аграриев Фото: Игорь КОПЫТОВ

Многие сельхозпроизводители реализуют на своих полях сразу две технологии почвообработки: классическую и минимальную. Трактор Ростсельмаш 2375 в этом плане универсален — конфигурация тягово-сцепного узла позволяет работать с орудиями всех типов, может принимать различные положения. Для повышения удобства и скорости подсоединения навесных и полунавесных агрегатов предлагается рамка Quick-Hitch или автосцепка. Так же опционально доступен вал отбора мощности с независимым приводом от первичного вала трансмиссии с включением через электрогидравлическую муфту и интегральным гидравлическим тормозом.

На прошедшей презентации возможности трактора были продемонстрированы в тандеме с культиватором R-1220. Этот агрегат обеспечивает обработку почвы без пропусков на глубину от 6 до 15 см, подрезает сорную растительность и выравнивает поверхность за один проход со скоростью до 12 км/ч.

Надежный помощник аграриев Фото: Игорь КОПЫТОВ

Рамная конструкция культиватора имеет индивидуальную регулировку по центру и на крыльях. Это позволяет добиться равномерной глубины обработки по всей ширине захвата, независимо от степени погружения в почву опорных колёс.

Три ряда пружинных боронок с размером зубьев 495×11 мм измельчают почвенные комья. При этом каждый ряд работает с разным углом атаки (20°, 25°, 30°) и на разной глубине, обеспечивая оптимальное выравнивание поверхности. Прикатывающий каток в конце шлейфа закрывает выход влаги из почвы по капиллярам или вспушивает верхний слой для более интенсивного высыхания. Отсутствие центрального вала в катке позволяет работать на влажном грунте и при большом количестве растительных остатков. Каток можно настроить по высоте или, при необходимости совсем исключить из работы.

Культиватор R-1220 отличается большой маневренностью. Высокий клиренс под рамой (68 см) и оптимальное расположение стрельчатых лап (в 5 рядов) позволяют ему работать на полях с большим количеством сорной растительности и пожнивных остатков. При этом риск налипания почвы на колеса сведен к минимуму. Также дорожный просвет в 38 см под стрельчатой лапой в транспортном положении обеспечивает культиватору удобное маневрирование на разворотных полосах и при переездах. А плавающая сница и передние флюгерные колёса позволяют копировать рельефа поля.

Надежный помощник аграриев Фото: Игорь КОПЫТОВ

Мощная рама, надежная конструкция и качественное исполнение рабочих органов представленного на демонстрационном показе культиватора и усиленная ходовая часть позволяют работать на высоких скоростях, с высокой производительностью. Кроме того, большая часть узлов качения в нем не требует обслуживания, владельцу остается лишь контролировать их состояние и заменять по мере износа - примерно один раз в сезон при соблюдении правил эксплуатации.

Сергей Кулагин Фото: Игорь КОПЫТОВ

Сергей Кулагин, руководитель отдела продаж техники ТЦ «Агрит»:

- Сейчас в регионе стартовала посевная, и у нас появилась возможность показывать технику, которая уже активно работает в полях. Аграрии могут между собой поделиться опытом ее использования. Поскольку тракторы и культиваторы у нас есть в наличии, при необходимости мы можем их поставить сельхозпроизводителям буквально в течение дня. Впрочем они могут сейчас приобретать технику и с прицелом на лето или осень.

Сергей Иванов Фото: Игорь КОПЫТОВ

Сергей Иванов, инженер сельхозмашин Тульского НИИСХ - филиале ФИЦ «Немчиновка»:

- Мы сцепку из трактора и культиватора Ростсельмаш купили еще в конце прошлого года. Сейчас ей работаем на наших полях — 5000 гектаров посевных. Меня все вполне устраивает - гектаров по 80 за рабочий день обрабатываем. В обслуживании очень простая техника, можно перестроиться в одиночку буквально с одним гаечным ключом в поле.

Анатолий Карсаков Фото: Игорь КОПЫТОВ

Анатолий Карсаков, председатель СПК им. Карла Маркса Плавского района:

- На нашем предприятии все комбайны Ростсельмаш. Техника прицепная тоже от них. В принципе, всего достаточно, но надо задумываться и о перспективах. Вот такого трактора и культиватора еще нет, поэтому и приехал — присмотреться. У нас 2300 гектаров пашни, 1400 - зерновая группа, 700 — кормовая. Как раз посильные объемы для таких машин.