Николай Воробьев поздравил победителей детских конкурсов в честь Дня Победы

На площадке региональной общественной приемной партии «Единая Россия» награждали лучших авторов творческих работ, созданных юными жителями муниципальных образований в честь 78-й годовщины Великой Победы

В четверг, 4 мая в Туле, на площадке региональной общественной приемной партии «Единая Россия» награждали лучших авторов творческих работ, созданных юными жителями муниципальных образований в честь 78-й годовщины Великой Победы.

Конкурсы рисунков и видеороликов стартовали с 20 марта и объединили детей и подростков разного возраста: от трех лет до совершеннолетия. Ребятам предлагалось прислать рисунки в двух тематических номинациях: «Я помню! Я горжусь!» и «Спасибо за мирное небо!» или записать на видео выступление с патриотическим стихотворением или песней.

Конкурсы рисунков и видеороликов стартовали с 20 марта и объединили детей и подростков разного возраста: от трех лет до совершеннолетия.

Творческие работы в приемную «Единой России» представили более 50 юных жителей Тулы, Ефремова, Черни, Новомосковска, Кимовска и Плавска.

С 4 апреля по 3 мая любой желающий мог проголосовать за понравившиеся рисунки в холле региональной общественной приемной или на ее странице в ВК. Таким образом были выбраны 8 победителей из Тулы, Щекина, Плавска и Ефремова.

В преддверии Дня Победы авторы лучших рисунков и видеовыступлений получили памятные призы из рук секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», регионального координатора партпроекта «Историческая память», председателя Тульской областной Думы Николая Воробьева. Вместе с руководителем партийной приемной, депутатом облДумы Михаилом Грязевым он тепло поблагодарил ребят и их родителей за участие в художественном конкурсе, за творческий подход, трогательность и душевность, с которой выполнены работы. Николай Юрьевич поздравил всех с приближающимся 9 Мая и вручил детям подарки, символизирующие этот великий праздник.

Авторы лучших рисунков и видеовыступлений получили памятные призы из рук секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», регионального координатора партпроекта «Историческая память», председателя Тульской облдумы Николая Воробьева

Также Николай Воробьев вручил благодарственное письмо учителю технологии Донской школы №1 Вячеславу Савдиду за активное участие в проведении марафона «Наша Победа», высокий профессионализм и развитие творческих способностей детей. Под руководством Вячеслава Иосифовича воспитанники образовательного учреждения, дети с ОВЗ вместе с активистами волонтерского центра «Единой России» в учебной мастерской изготовили из дерева солдатские медали. С теплыми пожеланиями они будут переданы бойцам СВО.

Детские рисунки, представленные на партийный конкурс, с согласия их авторов и по просьбе участников СВО, проходящих лечение, единороссы передадут в военный клинический госпиталь Тулы. Выставка творческих работ юных жителей области поможет эмоционально поддержать, порадовать бойцов и передать им теплые поздравления с 9 Мая.

«Все общественные инициативы, связанные с поддержкой наших защитников, исходят из самого сердца. Особенно трогательны и важны для солдат весточки из родного дома, детские рисунки, открытки, стихи, – говорит Николай Воробьев. – Мы продолжим организацию патриотических конкурсов, творческих акций, с помощью которых дети и взрослые могут своими руками, своей душой передать чувства уважения, гордости за наших военных. Сегодня участники СВО, как и их деды и прадеды сражаются с нацизмом, проявляют героизм и мужество, стоят на защите рубежей страны и ее национальных интересов».