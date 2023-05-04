В жестком ДТП в Киреевском районе Тульской области погибли два пассажира автомобиля Volkswagen Фото: материалы пресс-служб

В Киреевском районе на 14-м километре автодороги «Болохово-Шварц» утром 4 мая произошло жесткое ДТП. Там примерно 9:06 столкнулись автомобиль Volkswagen и микроавтобус Toyota.

По предварительной информации, 38-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Golf, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Toyota Alphard.

В результате ДТП погибли два пассажира легкового автомобиля. Также пострадали водители двух транспортных средств и пассажир машины Volkswagen. Их госпитализировали в больницу с различными травмами.

В данный момент прокуратура устанавливает все обстоятельства происшествия. В ходе проверки будет дана оценка деятельности компетентных органов по надлежащему содержанию дорожного полотна. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.