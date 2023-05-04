Летом в Туле откроются девять разрешенных мест массового отдыха на воде
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Так, нынешним летом в перечень мест массового отдыха населения на водных объектах в муниципальном образовании город Тула вошли:
в Зареченском территориальном округе
- зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково);
- пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо);
в Привокзальном территориальном округе
- пляж «Петровский» (водоем п. Петровский);
- зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвка, КФХ база отдыха «Велесов лес»);
- зона отдыха п. Рассвет;
в Советском территориальном округе
- средний пруд на территории ЦПКиО им. П.П. Белоусова.
в Центральном территориальном округе
- зона отдыха на реке Воронка, пляж № 1;
- зона отдыха на реке Воронка, пляж № 2;
- зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).
Жители Пролетарского округа который год уже подряд остались без разрешенных мест для купания из-за проблем с собственником пруда давным-давно всем известной зоны отдыха «Золотой петушок».
Купальный сезон в Туле официально стартует 1 июня и продлится до 31 августа.