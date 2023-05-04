Летом в Туле откроются девять разрешенных мест массового отдыха на воде Фото: Игорь КОПЫТОВ

Так, нынешним летом в перечень мест массового отдыха населения на водных объектах в муниципальном образовании город Тула вошли:

в Зареченском территориальном округе

- зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково);

- пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо);

в Привокзальном территориальном округе

- пляж «Петровский» (водоем п. Петровский);

- зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвка, КФХ база отдыха «Велесов лес»);

- зона отдыха п. Рассвет;

в Советском территориальном округе

- средний пруд на территории ЦПКиО им. П.П. Белоусова.

в Центральном территориальном округе

- зона отдыха на реке Воронка, пляж № 1;

- зона отдыха на реке Воронка, пляж № 2;

- зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).

Жители Пролетарского округа который год уже подряд остались без разрешенных мест для купания из-за проблем с собственником пруда давным-давно всем известной зоны отдыха «Золотой петушок».

Купальный сезон в Туле официально стартует 1 июня и продлится до 31 августа.