День Победы - важнейшая дата для всех поколений.

День Победы - праздник, который особенно дорог каждому из нас.
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, жители Тульского края!
От коллектива ООО «Тульская транспортная компания» поздравляю Вас с Днем Великой Победы!
День Победы - праздник, который особенно дорог каждому из нас! Это торжество непокоренного духа нашего народа, день скорби по миллионам погибших, день огромной благодарности участникам сражений.
Директор ООО «Тульская ТК» Алексей Крыгин.
Большой вклад в дело Победы внесли ветераны-автомобилисты! Мы гордимся Вашим подвигом и будем свято хранить и передавать память о нем!
Дорогие ветераны! Здоровья и благополучия Вам и Вашим близким, веры в наши новые победы, крепости духа и долгих лет жизни! Новейшая история показала, что Ваш подвиг стал достойным примером для российской армии, с честью выполняющей сегодня свой воинский долг! Победа будет за нами! С праздником!
С уважением, директор ООО «Тульская транспортная компания» Алексей Крыгин.
Большой вклад в дело Победы внесли ветераны-автомобилисты. Мы гордимся Вашим подвигом!