День Победы - важнейшая дата для всех поколений.

День Победы - праздник, который особенно дорог каждому из нас.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, жители Тульского края!

От коллектива ООО «Тульская транспортная компания» поздравляю Вас с Днем Великой Победы!

День Победы - праздник, который особенно дорог каждому из нас! Это торжество непокоренного духа нашего народа, день скорби по миллионам погибших, день огромной благодарности участникам сражений.

Директор ООО «Тульская ТК» Алексей Крыгин.

Большой вклад в дело Победы внесли ветераны-автомобилисты! Мы гордимся Вашим подвигом и будем свято хранить и передавать память о нем!

Дорогие ветераны! Здоровья и благополучия Вам и Вашим близким, веры в наши новые победы, крепости духа и долгих лет жизни! Новейшая история показала, что Ваш подвиг стал достойным примером для российской армии, с честью выполняющей сегодня свой воинский долг! Победа будет за нами! С праздником!

С уважением, директор ООО «Тульская транспортная компания» Алексей Крыгин.