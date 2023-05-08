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Общество8 мая 2023 7:00

День Победы - важнейшая дата для всех поколений.

С Великим праздником туляков и жителей региона поздравляет директор ООО «Тульская ТК» Алексей Крыгин
Источник:kp.ru
День Победы - праздник, который особенно дорог каждому из нас.

День Победы - праздник, который особенно дорог каждому из нас.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, жители Тульского края!

От коллектива ООО «Тульская транспортная компания» поздравляю Вас с Днем Великой Победы!

День Победы - праздник, который особенно дорог каждому из нас! Это торжество непокоренного духа нашего народа, день скорби по миллионам погибших, день огромной благодарности участникам сражений.

Директор ООО «Тульская ТК» Алексей Крыгин.

Директор ООО «Тульская ТК» Алексей Крыгин.

Большой вклад в дело Победы внесли ветераны-автомобилисты! Мы гордимся Вашим подвигом и будем свято хранить и передавать память о нем!

Дорогие ветераны! Здоровья и благополучия Вам и Вашим близким, веры в наши новые победы, крепости духа и долгих лет жизни! Новейшая история показала, что Ваш подвиг стал достойным примером для российской армии, с честью выполняющей сегодня свой воинский долг! Победа будет за нами! С праздником!

С уважением, директор ООО «Тульская транспортная компания» Алексей Крыгин.

Большой вклад в дело Победы внесли ветераны-автомобилисты. Мы гордимся Вашим подвигом!

Большой вклад в дело Победы внесли ветераны-автомобилисты. Мы гордимся Вашим подвигом!

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