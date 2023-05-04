9 мая в Туле состоится запуск праздничного салюта в честь Дня Победы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Салют в Туле по случаю празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне гарантированно состоится. А вот традиционный концерт с площади Ленина будет перенесен на одну из городских площадок.

Также, по всей Тульской области состоится множество мероприятий, посвященных Дню Победы. Начиная с 5 мая праздничная афиша муниципальных и региональных учреждений включает в себя свыше 400 событий. Все музеи подготовили свои программы, посвященные Великой Победе. Мероприятия пройдут в библиотеках и муниципальных кинозалах региона.

В частности, 5 мая пройдет традиционная железнодорожная акция «Поезд памяти». Составы отправятся из Белева, Венева и Черни. С 5 по 8 мая пройдет всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Волонтеры Победы только в Туле раздадут свыше 50 тысяч лент.