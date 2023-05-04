В 2024 году в Туле откроют первый в регионе вытрезвитель Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В следующем году в Туле планируют создать первый в Тульской области вытрезвитель на 10 койко-мест. Специализированная организация для оказания помощи пьяным появится на базе Тульского областного наркологического диспансера №1.

Вопреки слухам последних лет, это будет не государственно-частное партнерство, а полностью государственное учреждение. Ответственным за вытрезвитель будет региональное министерство здравоохранения и сам наркодиспансер.

Сейчас всех пьяных в Тульской области везут в приемный покой поликлиник, независимо от того, нужна им медицинская помощь или нет.