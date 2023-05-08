На День Победы в Туле пройдет традиционный парад военной техники Фото: Игорь КОПЫТОВ

9 мая, в день 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на площади Ленина пройдет военный парад.

По традиции, его откроет сводная рота барабанщиков Тульского суворовского военного училища, а за ней проследует знаменная группа с Государственным флагом Российской Федерации и копией Знамени Победы. В военном параде примут участие воины-десантники прославленной 106-й дивизии ВДВ, парадные расчеты Главного управления МЧС России по Тульской области и Тульского спасательного центра МЧС России, кадеты Первомайской кадетской школы, юнармейцы и многие другие.

Механизированную колонну парадного шествия техники возглавит легендарный советский танк Т-34, а за ним - «Катюша» – советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 на базе ЗИС-5, восстановленная специалистами научно-производственного объединения «СПЛАВ».

Также зрители увидят образцы современной военной техники, находящиеся на вооружении Воздушно-десантных войск. По площади проедут машины, в том числе выпускаемые на заводах Тулы.