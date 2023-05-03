4 мая в Туле без электричества останутся десятки домов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

4 мая в связи с ремонтно-профилактическими работами, которые проведут "Тульские городские электрические сети", несколько улиц Центрального округа и двух поселков в Туле останутся без электричества.

Так, свет будет отключен по следующим адресам:

с 9:00 до 16:00 - пр-т Ленина, 102; ул. Болдина, 98 оф. 428; ул. Майская, 1, 3; ул. Вильямса, 46;

с 9:00 до 17:00 - ул. Бундурина, 3, 45; ул. Ф. Энгельса, 16; ул. Пушкинская, 28-б, 29, 29-б, 30, 32; ул. Свободы, 11, 37, 41, 47, 52, 56, 56-а, 58-а; ул. Демонстрации, 1-а, 1-б; ул. Л. Толстого, 105; ГСК № 29; ул. Арсенальная, 18, 20; ул. Комсомольская, 45; ул. Октябрьская, 85;

с 9:30 до 14:00 - ул. Советская, 54, 56, 56-а, 60-а; пр-т Ленина, 14.