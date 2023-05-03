В Туле состоялось заседание вновь созданного общественного совета при Министерстве экономического развития региона

В общественный совет был включен комитет Тульской области по развитию туризма и переданы функции Минпромторга по развитию и поддержке предпринимательства.

С приветственным словом к новым членам обратился заместитель министра экономического развития Тульской области Евгений Григорьев. Он указал на качественное отличие состава совета от предыдущего, что связано с организационными изменениями в конце прошлого года. Теперь в совете больше представителей предпринимательского сообщества, включая и туристическую отрасль.

На первом организационном заседании был избран председатель совета, заместитель, секретарь и утвержден проект плана работы.

Председателем совета был избран председатель тульского регионального отделения общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ» и председатель Тульского отделения «Общества Российско-Китайской Дружбы» Михаил Глухов.

- В совете собралась очень хорошая команда профессионалов из различных сфер предпринимательства и представители образовательных учреждений. Уверен, что будет продуктивная работа в данном органе на благо развития Тульской области, - отметил Михаил Глухов.