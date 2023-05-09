Поздравление губернатора Тульской области, Героя России Алексея Дюмина с Днем Победы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Этот священный для каждого гражданина России праздник – символ стойкости, мужества и несокрушимой силы духа нашего многонационального народа.

Сегодня мы отдаем дань безграничного уважения героям Великой Отечественной войны. Всем, кто встретил врага под Брестом в роковом 41-м, кто оборонял Тулу и Москву, стоял насмерть в Сталинграде, громил захватчиков на Курской дуге, освобождал Европу от фашизма. Кто днями и ночами, не жалея сил, трудился в тылу и делал всё для фронта, всё для Победы.

В этот день мы с глубокой скорбью и благодарностью вспоминаем тех, кого уже нет с нами. Доблесть, отвага и героизм ветеранов Великой Отечественной всегда были и остаются для нас главным нравственным ориентиром, ярким примером истинной любви к Родине.

Сегодняшние защитники Отечества достойно продолжают благородную миссию дедов и прадедов. Наши солдаты и офицеры, добровольцы, сотрудники силовых структур в ходе специальной военной операции защищают народ от возродившегося нацизма.

Мы преклоняемся перед поколением победителей и гордимся нынешними героями!

Наш долг – хранить память о предках, отстаивать историческую справедливость и интересы Родины. Вместе мы будем делать для этого всё возможное и обязательно победим!

С праздником! С Днем Победы!