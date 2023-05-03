У вас такая летняя кухня?

Открытая кухня

Площадка без крыши понравится вашим гостям. Но готовить пищу здесь будет не очень удобно, а кухонные принадлежности придется хранить в доме

Закрытая летняя кухня

Практичное место для полноценного приготовления вкусных и оригинальных блюд — имеются все необходимые для этого функции. Постройка может быть как пристроенной к жилому зданию, так и стоящей обособленно. Идеальное место не только для приема пищи, но и для отдыха среди зелени на природе.

У вас такая летняя кухня?

Беседка с мангалом из камня

Очевидные достоинства беседки с мангалом из камня:

- пища, сделанная на открытом огне, намного аппетитнее и вкуснее;

- разгрузка основной кухни;

- не впитывается гарь и другие неприятные запахи;

- хозяйка находится на свежем воздухе;

- замечательное укрытие в знойную погоду;

- легкость уборки.

Эксклюзив отделки — природный камень

После возведения летней кухни и ее оснащения всеми необходимыми инженерными коммуникациями можно смело переходить к обустройству интерьера. Самым распространенным отделочным материалом является природный камень.

Кухня из камня — это очень практичный интерьер. Конечно, многое будет зависеть от породы материала. Но отметим, что такая облицовка — это:

- прочность;

- надежность;

- высокие гарантии;

- природная красота;

- практичность.

Можно сюда добавить, что отполированные каменные поверхности выдерживают большие механические и температурные нагрузки, повышенную влажность и воздействие агрессивных сред (бытовая химия).

Поэтому если вы решили создать интерьер кухни с камнем, то это оправданное решение не только в плане красоты, но и в плане функциональности. Натуральная отделка придаст помещению своеобразный шик и основательность пространства. Такой интерьер обозначает крепкую семью, финансовый достаток, определенное социальное положение. В общем, если вы используете камень в облицовке интерьера, значит, обладаете отменным чувством вкуса.

У вас такая летняя кухня?

Печь или камин

По выбору дизайна лучше обратиться к специалистам, и проблема будет решена качественно и быстро. Само помещение летней кухни диктует необходимость постройки печи или камина.

Столешницы

Столешницы обычно делают из гранита, мрамора и кварцевого агломерата - палитра этих чудных камней практически безгранична.

Можно долго говорить о летней кухне из камня, поскольку этот материал неповторим по своим эксплуатационным и техническим характеристикам.

Если ваши задумки и концепция в целом позволяют применить каменную облицовку, то не стоит тянуть время — осуществите это незамедлительно.