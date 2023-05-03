У вас такая летняя кухня?
Открытая кухня
Площадка без крыши понравится вашим гостям. Но готовить пищу здесь будет не очень удобно, а кухонные принадлежности придется хранить в доме
Закрытая летняя кухня
Практичное место для полноценного приготовления вкусных и оригинальных блюд — имеются все необходимые для этого функции. Постройка может быть как пристроенной к жилому зданию, так и стоящей обособленно. Идеальное место не только для приема пищи, но и для отдыха среди зелени на природе.
У вас такая летняя кухня?
Беседка с мангалом из камня
Очевидные достоинства беседки с мангалом из камня:
- пища, сделанная на открытом огне, намного аппетитнее и вкуснее;
- разгрузка основной кухни;
- не впитывается гарь и другие неприятные запахи;
- хозяйка находится на свежем воздухе;
- замечательное укрытие в знойную погоду;
- легкость уборки.
Эксклюзив отделки — природный камень
После возведения летней кухни и ее оснащения всеми необходимыми инженерными коммуникациями можно смело переходить к обустройству интерьера. Самым распространенным отделочным материалом является природный камень.
Кухня из камня — это очень практичный интерьер. Конечно, многое будет зависеть от породы материала. Но отметим, что такая облицовка — это:
- прочность;
- надежность;
- высокие гарантии;
- природная красота;
- практичность.
Можно сюда добавить, что отполированные каменные поверхности выдерживают большие механические и температурные нагрузки, повышенную влажность и воздействие агрессивных сред (бытовая химия).
Поэтому если вы решили создать интерьер кухни с камнем, то это оправданное решение не только в плане красоты, но и в плане функциональности. Натуральная отделка придаст помещению своеобразный шик и основательность пространства. Такой интерьер обозначает крепкую семью, финансовый достаток, определенное социальное положение. В общем, если вы используете камень в облицовке интерьера, значит, обладаете отменным чувством вкуса.
У вас такая летняя кухня?
Печь или камин
По выбору дизайна лучше обратиться к специалистам, и проблема будет решена качественно и быстро. Само помещение летней кухни диктует необходимость постройки печи или камина.
Столешницы
Столешницы обычно делают из гранита, мрамора и кварцевого агломерата - палитра этих чудных камней практически безгранична.
Можно долго говорить о летней кухне из камня, поскольку этот материал неповторим по своим эксплуатационным и техническим характеристикам.
Если ваши задумки и концепция в целом позволяют применить каменную облицовку, то не стоит тянуть время — осуществите это незамедлительно.
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