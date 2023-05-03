Спасенные от вырубки елей в Новомосковске Тульской области птенцы проклюнулись из яиц

Спасенные от вырубки елей в Новомосковске птенцы проклюнулись из яиц Фото: соцсети

Накануне Первомайских праздников в центре Новомосковска развернулась экологическая драма: собственник земли принял решение о спиле более двух десятков старых елей, которые местные жители давно считали сквером, и строительстве на них месте торгового центра. В ветвях этих елей традиционно гнездились совы и вороны. Прибывшие на место инцидента представители экологических организаций с помощью техники смогли спасти несколько птичьих кладок, которые переместили в инкубатор.

Накануне яйца проклюнулись и птенцы вышли на свет. Первым вылупился малыш-вороненок из яйца, которое немного треснуло при транспортировке. В это же время в своих «домиках» уже довольно громко пищали совята, заявляя о своем скором появлении.

«Сейчас на свет появились два совенка (третий очень старается) и вороненок. Возможно, остальные вороньи яйца окажутся неоплодотворенными, в некоторых виден желток» - рассказывают в соцсети зоозащитники. - «В природе из выводка сов или ворон обычно выживают только 1-2 самых сильных птенца. Не все яйца вылупляются, некоторые птенцы гибнут после выхода из яйца, другие после выхода из гнезда. Кроме этого, птенчиков ждет искусственное вскармливание. Поэтому говорить о том, сколько малышей получили шанс на жизнь, пока рано, но мы все держим за них кулачки».

Кстати, что касается елей, то владелец участка обещал произвести компенсационную высадку деревьев поблизости от участка застройки.