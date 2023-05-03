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Общество3 мая 2023 6:49

Утром 3 мая Тула встала в гигантских пробках — движение затормозилось на верху проспекта Ленина и Рязанской улице

Ремонт дорожного полотна на главной магистрали города ожидаемо породил сложности
Игорь КОПЫТОВ
Утром 3 мая Тула встала в гигантских пробках — движение затормозилось на верху проспекта Ленина и Рязанской улице

Утром 3 мая Тула встала в гигантских пробках — движение затормозилось на верху проспекта Ленина и Рязанской улице

Фото: соцсети

3 мая в утренние часы пик к традиционным пробкам на улицах Октябрьской, Оборонной и Ложевой присоединился проспект Ленина и Рязанская. Транспорт почти замер по направлению к выезду города на главной магистрали, начиная от остановки «Стадион» и до поворота на Косую Гору, встречное направление в районе микрорайона Басово также встало практически до улицы Руднева.

Такой расклад породил затрудненное движение на улице Рязанской, начиная от Новомосковского путепровода и до пересечения с проспектом.

Сами водители винят во всем неожиданно начавшийся запланированный ремонт дорожного полотна по проспекту Ленина.

Утром 3 мая Тула встала в гигантских пробках — движение затормозилось на верху проспекта Ленина и Рязанской улице

Утром 3 мая Тула встала в гигантских пробках — движение затормозилось на верху проспекта Ленина и Рязанской улице

Фото: соцсети

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