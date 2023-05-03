Утром 3 мая Тула встала в гигантских пробках — движение затормозилось на верху проспекта Ленина и Рязанской улице Фото: соцсети

3 мая в утренние часы пик к традиционным пробкам на улицах Октябрьской, Оборонной и Ложевой присоединился проспект Ленина и Рязанская. Транспорт почти замер по направлению к выезду города на главной магистрали, начиная от остановки «Стадион» и до поворота на Косую Гору, встречное направление в районе микрорайона Басово также встало практически до улицы Руднева.

Такой расклад породил затрудненное движение на улице Рязанской, начиная от Новомосковского путепровода и до пересечения с проспектом.

Сами водители винят во всем неожиданно начавшийся запланированный ремонт дорожного полотна по проспекту Ленина.