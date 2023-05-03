АО СЗ "Внешстрой": Ответственная работа на благо родного края

В ЖК "АВИОН" предусмотрено 550 000 кв. м. жилья, это 2 000 населения – целый город!

Дома, построенные этой компанией, знакомы каждому, это лицо Тулы, ее визитная карточка: от первого крупного объекта — «дома с башенками» на ул. Демонстрации до комфортабельного ЖК в районе ул. Первомайской и пр. Ленина. Предприятие реализует масштабные проекты комплексного освоения территорий, строит объекты социальной инфраструктуры, участвует в госпрограмме по переселению из аварийного фонда, строит для детей-сирот. За время работы введено в эксплуатацию 140 коммерческих и социальных объектов общей площадью более 1 000 000 кв. м.

В преддверии юбилея мы побеседовали с генеральным директором АО СЗ «Внешстрой» Николаем Афанасьевым.

Подпись: АО СЗ «Внешстрой» 8 лет подряд признается «Тульским брендом» в номинации "Строительство"

- Николай Петрович, 30 лет для компании - возраст зрелости и расцвета. А как все начиналось?

- Я родом из Оренбургской области, в советские годы долго работал в Киргизской ССР. В период «перестройки» в республике начались проблемы с получением металлопроката: металлургического производства в Киргизии не было, этот вид продукции удавалось получать по обмену либо за выполненные объемы строительных работ. Вот и приходилось мне с коллегами колесить по стране: Макеевка, Харцызск, Калининград, Новокузнецк, Тула… Тогда первый заместитель председателя Тульского облисполкома Альберт Иванович Попов и предложил: нам нужно строить жилье, коммунальные сети, рабочих рук не хватает – приезжайте и оставайтесь! Мы перебрались в Тулу со своей техникой, стали работать, обустраиваться и постепенно «расти»… Сегодня АО СЗ «Внешстрой» - крупная компания, которая занимается проектированием, строительством жилых домов и производственных зданий, обслуживанием жилого фонда, монтажом теплосетей, газовых сетей, водопровода.

В каждом МО Тульской области есть дома, построенные «Внешстроем». Мы вышли и за рамки региона: возводим крупный водовод в Нижнем Новгороде.

Увы, в нашем коллективе уже нет тех «первопроходцев», которые приехали со мной в Тулу в начале 90-х: они на пенсии, но строительную династию достойно продолжают их внуки. Мы реализуем мероприятия по сохранению и развитию коллектива, именно поэтому у «Внешстроя» есть будущее!

- За эти годы сделано немало. Какой результат считаете главным?

- Очень ценю авторитет компании, степень доверия к ней. В этом направлении мы добились многого. Наработали свой багаж сами, трудимся по принципу: если взялся за дело, надо сделать его качественно и от души. Таково мнение всего нашего коллектива: у нас принято выполнять обязательства. Берясь за новый проект, мы заранее думаем про планировки, тщательно подходим к выбору строительных материалов… Зачем? Чтобы людям было комфортно жить, чтобы о нас вспоминали добрым словом!

"Внешстрой" достраивал детсад на 240 мест в мкр. «Юго-Восточный», исправляя недочеты прежнего застройщика

- Совместно с правительством региона вы ежегодно реализуете ряд социальных проектов. Какая работа ведется сейчас?

- «Внешстрой» всегда был и будет социально ориентированной компанией. Мы много строим для переселения из аварийного фонда, для детей-сирот… В прошлом году нам доверили исправить ошибки прежнего застройщика - достроить детсад на 240 мест в мкр. «Юго-Восточный». Теперь этот просторный, теплый и светлый комплекс будет радовать детишек и родителей. Еще одно исправление «чужих ошибок»: завершаем строительство детсада на пр. Ленина, 58 в Туле. Исправления недочетов проводим и со школой на 100 мест в Ямнах - через неделю закончим там нулевой цикл. Строим для детей сирот: 96 квартир в Скуратовском поселке – по плану там надо все завершить до конца года, но думаю, получится на пару месяцев раньше. Еще два дома для детей-сирот возведем в Плеханово. В Богородицке завершаем работу по программе переселения: в прошлом году сдали один объект, в этом году – второй. Под руководством Минстроя прорабатываем работу по дальнейшему переселению из аварийного фонда.

Отдельная тема - участие в восстановления Мариуполя. Работаем на первом доме, наращиваем численность работающих, количество оборудования... До ноября 2023 года в этом городе надо ввести 2 дома в эксплуатацию. Помогаем 106-й тульской гвардейской десантной дивизии в комплектовании экипировкой, гордимся своим вкладом в общее дело победы.

- Расскажите о реализации глобального проекта - ЖК «Авион».

- Проект активно растет! «Авион» расположен в северной части Тулы, в мкр. Красные ворота, место хорошее с точки зрения экологии. Современный микрорайон разной этажности со школами, детскими садами, торговым центром. Важный плюс – это дворы, мини-скверы без автомобилей: парковочные места - с внешней стороны. Во дворах будут детские и игровые площадки, уличные тренажеры, зоны отдыха.

Там раньше было чистое поле – ни воды, ни канализации, ни электроэнергии. Руководство области выделило нам субсидии на строительство энергопитающего центра и распределительных сетей. Теперь микрорайон будет обеспечен всеми энергоресурсами, канализованием, чистой водой. В нем предусмотрено 550 000 кв. м. жилья, это 2 000 населения – целый город! На первых этажах будут магазины, аптеки, парикмахерские, что позволит жителям получить весь спектр услуг.

ЖК "Авион" - современный микрорайон разной этажности со школами, детскими садами, торговым центром

Большие планы в коммерческом сегменте и в Скуратовском поселке, на Новой Медвенке и др. Задумок много, будем идти вперед, сохраняя главную традицию – честно работать на благо родного края!

Да, за именем «Внешстрой» стоят люди, профессиональный коллектив, который не на словах знает, что такое высокая степень ответственности за результат, что такое работа на совесть. Туляки эту работу видят, объективно ее оценивают, не зря «Внешстрой» 8 лет подряд признается «Тульским брендом». Желаем компании дальнейшего роста и развития!

Михаил КОПАНИЦА.

АО СЗ «Внешстрой»:

Тула, ул Демидовская плотина, дом 27, тел. (4872) 40-11-11.

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