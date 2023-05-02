3 мая в Туле без электричества останутся жители Криволучья, Горелок и центра города Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, света не будет по следующим адресам:

с 9:00 до 16:00 - ул. Металлургов, 47, 47-а, 49, 49-а, 49-б, 49-в, 49-г, 51-, 51-а, 53; пр-т Ленина, 102; ул. Болдина, 98 оф. 428;

с 9:00 до 17:00 - п. Горелки: ул. Фестивальная, 54-108 (чётн.), 81-107 (нечётн.), 66-а, 68-а, 77, 84-а, 110, 110-а, 111, 112, 112-а, 113, 120; ул. Нагорная, 1-9 (нечётн.), 6, 8, 12; пер. Гррачевский, 1-18, 7-а; СНТ "Дружба-3"; ул. Ф. Энгельса, 16; ул. Бундурина, 3; ул. Пушкинская, 30, 32; ул. Свободы, 11; ул. Каминского, 31; 2-й пр-зд Металлургов, 2, 4; ул. Галкина, 24, 26.