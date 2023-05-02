Стабильное потепление в Тульской области ожидается только в конце мая Фото: Игорь КОПЫТОВ

По прогнозам синоптиков, по-настоящему теплая погода в Тульскую область придет в конце мая. Сам последний месяц весны будет отличаться неустойчивой и прохладной погодой.

После резкого потепления 2 мая из-за прихода в регион антициклона, в последющие дни ожидается, что Тульскую область накроет холодный атмосферный фронт со скоротечными ливнями. Температура воздуха 3-4 мая днем не превысит +10 градусов. 5 мая и также будет прохладным и с ночными заморозками до -4 градусов, а днем +13 градусов. В грядущие выходные может даже пойти мокрый снег.

В целом, в первую неделю мая выпадет до 120% осадков, а во вторую неделю – около 80% от среднестатистических данных. Во второй декаде температурный фон постепенно вернется в свое климатическое русло, и днем столбики термометров поднимутся до +20 градусов. А вот потом до конца месяца снова ожидается прохладная погода.