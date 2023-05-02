В День памяти Матроны Московской тулякам не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу Фото: материалы пресс-служб

Матрона Московская жила с 1881 по 1952 годы. К этой святой никогда не иссякал людской поток. Матрона была целительницей и помогала многим выздороветь. По ее желанию она была погребена на Даниловском кладбище, чтобы «слышать службу» (там находился один из немногих действующих московских храмов). 8 марта 1998 года останки блаженной старицы по решению РПЦ были эксгумированы. Мощи святой Матроны доставлены в московский Данилов монастырь, а затем перенесены в храм на территории Покровского женского монастыря и помещены в специальную гробницу.

В 1999 году 2 мая святая была прославлена в лике местночтимых святых, а 6 октября 2004 г. — для общецерковного почитания.

К ее иконе и мощам постоянно продолжают идти на поклонение и сегодня. Сейчас верующие со всей страны едут в Покровский собор в Москве, чтобы попросить об избавлении от болезней, занимают очередь с раннего утра и выстаивают в ожидании по много часов. По рассказам, многие выздоравливают от тяжелых недугов ещё до медицинских вмешательств.

Ковчег с частицей святых мощей святой блаженной старицы Матроны Московской был доступен тулякам на зимних каникулах 2023 года в Свято-Ильинском храме села Жемчужниково Одоевского района.

Кстати, по церковному укладу 2 мая разрешено работать по дому, проводить уборку, заниматься рукоделием, заниматься дачно-огородными хлопотами, проводить обряд на защиту от недоброжелателей, сглаза и нечисти. В то же время в этот день запрещено отказывать нуждающимся, если они обратились за помощью, ходить в старой или грязной одежде, ругаться и выяснять отношения с кем бы то ни было, начинать новые дела, отправляться в дальнюю дорогу, примерять чужую обувь.