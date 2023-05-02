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Здоровье2 мая 2023 8:22

Коронавирус в Тульской области: 12 новых случаев заболевания за последние сутки на 2 мая

Последний летальный исход в регионе зарегистрирован чуть менее месяца назад
Игорь КОПЫТОВ
Коронавирус в Тульской области: 12 новых случаев заболевания за последние сутки на 2 мая

Коронавирус в Тульской области: 12 новых случаев заболевания за последние сутки на 2 мая

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 2 мая 5 человек. В целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 186 831 человек. При этом госпитализированных в тяжелом состоянии нет.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 192 684 человека.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 369 жителей региона.

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