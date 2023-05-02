9 Мая в Туле: Парад Победы и автопробег «Огонь памяти» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Традиционного массового шествия «Бессмертного полка» в Тульской области не будет. В этом году акция пройдет в альтернативном формате. В образовательных учреждениях состоятся тематические уроки. В школах размещают фотопанорамы Победы, которые ребята собирали из портретов героев своих семей.

Также в регионе организована акция «Герой в сердце»: каждый может разместить портрет героя семьи с внутренней части автомобильного стекла или в окне своего дома. Кроме того, на городских экранах в эти дни будут демонстрировать портреты ветеранов Великой Отечественной войны.

Акции «Окна Победы» предусматривает размещение рисунков, которые сделают дети и их родители в окнах жилых домов. А фото окон, украшенных разными атрибутами Победы, можно будет разместить в социальных сетях с хештэгом: #ОКНА_ПОБЕДЫ.

С 3 по 8 мая во всех детских садах, школах, домах культуры и детских школах искусств пройдет более 200 патриотических концертов.

В эти дни учреждениях социальной сферы и на предприятиях города подключатся к Всероссийским акциям «Окна Победы», «Рисуем Победу», «Спой ветерану», «Поезд Памяти», «Минута Молчания», «Верни Герою имя».

Также состоится XVII Парад юнармейских отрядов «Мы гордимся Россией» и XIV городской Слет именных школ «Равнение на героев». В слете примут участие 27 школ, носящих имена героев.

5 мая в рамках Всероссийской акции «Огонь памяти» от мемориала «Защитникам неба Отечества» до площади Победы пройдет автопробег. На площади Победы состоится патриотическая акция «Равнение на знамя!», в ходе которой члены молодежных патриотических и ветеранских организаций развернут георгиевскую ленту и копию знамени Победы.

С 5 по 8 мая в рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» волонтеры Победы раздадут тулякам более 50 тысяч Георгиевских ленточек.

С 6 по 9 мая в рамках акции «Спой ветерану» творческие коллективы и исполнители учреждений культуры поздравят участников и инвалидов Великой Отечественной, жителей блокадного Ленинграда, несовершеннолетних узников фашистских лагерей.

В эти же дни состоится акция «Парад у дома ветерана». Сотрудники УМВД России по городу Туле, Росгвардии по Тульской области и военнослужащие 106 гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии проведут акцию по 11 адресам проживания ветеранов.

7 мая в Городском концертном зале совместно с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Тульской области» состоится концерт в рамках музыкально-патриотического марафона «Все для Победы 71!».

9 мая пройдет традиционный парад военной техники и военнослужащих Тульского гарнизона. На площади Победы, Казанской набережной, площади Ленина с 12:00 до 22:00 будут звучать записи песен военных лет. В 19:00 здесь будет транслироваться Всероссийская минута молчания.

На Казанской набережной в 18:00 на сцене стартует программа «В 6 часов вечера после войны». В исполнении Губернаторского духового оркестра прозвучат мелодии Победы.

Завершит цикл праздничных мероприятий 19 мая городской Конвент активистов Всероссийского движения Постов № 1 «Растим патриотов России».