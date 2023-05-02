Тульский «Арсенал» на выезде уступил «Алании» со счетом 1:2 Фото: материалы пресс-служб

Матч тульского «Арсенала» против «Алании» закончился для гостей поражением. Итоговый счет игры — 2:1 в пользу хозяев.

Счет открыла «Алания» на 35-й минуте - гол забил Николай Гиоргобиани. А через 10 минут хозяева остались в меньшинстве - красную карточку получил Заур Тарба. Казалось бы, у «Арсенала» появился шанс на победу, тем более, что следом на 48-й минуте Максим Кайнов смог отыграть мяч. Но уже на 58-й Гиоргобиани оформил дубль.

Второй тайм прошел в равной борьбе, но фортуна в этот день была не на стороне оружейников.

«Арсенал» по итогам 29-го тура опустился на 11 ю строчку с 37 очками. Следующий матч туляки проведут дома против «Велеса» 6 мая.