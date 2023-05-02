Горячее питание с 1 мая в тульских школах стало обязательным Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 1 мая поставщики обязаны детально обсуждать рацион детей с руководством тульских образовательных учреждений. При этом необходимо согласовывать диетическое питание, если оно предписано кому-то из учеников, а также запрещается исключать из меню горячее питание.

Кстати, согласно выводам регионального Роспотребнадзора, порядка трети детей школьного возраста страдают избыточной массой тела и ожирением. Это характерно в первую очередь для учащихся начальных классов, чаще мальчиков.