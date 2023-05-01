Под Тулой обнаружен труп мужчины, сгоревшего в автомобиле Фото: материалы пресс-служб

Региональный Следком проводит доследственую проверку по факту обнаружения тела 47-летнего мужчины в сгоревшем автомобиле Renault, обнаруженном в Зареченском округе, в поселке Молодежный.

Предварительно установлено, что 47-летний мужчина находился на рыбалке вместе с своим знакомым. По рассказу очевидца, пострадавший закончил рыбачить и вернулся в автомобиль, где продолжил распивать алкоголь. Когда его знакомый вернулся к автомобилю, то обнаружил его уже сгоревшим.

Причина пожара устанавливается. Точную причину смерти рыболова установит судебно-медицинская экспертиза.

Ведется следствие.