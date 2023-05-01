При пожаре в Щекинском районе Тульской области пострадали два человека
Фото: материалы пресс-служб
30 апреля, в 10:20 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в жилом доме в дерене Панарино Щекинского района.
По прибытии на место пожарные установили, что возгорание уже ликвидировано жильцами. В результате происшествия в кухне оплавился натяжной потолок, обгорел кухонный гарнитур, кухня закоптилась по всей площади.
Есть и пострадавшие - 35-летний мужчина и 58-летняя женщина. У них ожоги.
Причина пожара устанавливается.