При пожаре в Щекинском районе Тульской области пострадали два человека Фото: материалы пресс-служб

30 апреля, в 10:20 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в жилом доме в дерене Панарино Щекинского района.

По прибытии на место пожарные установили, что возгорание уже ликвидировано жильцами. В результате происшествия в кухне оплавился натяжной потолок, обгорел кухонный гарнитур, кухня закоптилась по всей площади.

Есть и пострадавшие - 35-летний мужчина и 58-летняя женщина. У них ожоги.

Причина пожара устанавливается.