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Происшествия1 мая 2023 11:00

При пожаре в Щекинском районе Тульской области пострадали два человека

Возгорание самостоятельно ликвидировали жильцы
Игорь КОПЫТОВ
При пожаре в Щекинском районе Тульской области пострадали два человека

При пожаре в Щекинском районе Тульской области пострадали два человека

Фото: материалы пресс-служб

30 апреля, в 10:20 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в жилом доме в дерене Панарино Щекинского района.

По прибытии на место пожарные установили, что возгорание уже ликвидировано жильцами. В результате происшествия в кухне оплавился натяжной потолок, обгорел кухонный гарнитур, кухня закоптилась по всей площади.

Есть и пострадавшие - 35-летний мужчина и 58-летняя женщина. У них ожоги.

Причина пожара устанавливается.

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