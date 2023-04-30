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Здоровье30 апреля 2023 10:20

Коронавирус в Тульской области: 8 новых случаев заболевания за последние сутки на 30 апреля

Показатель заболеваемости уверенно снижается
Игорь КОПЫТОВ
Коронавирус в Тульской области: 8 новых случаев заболевания за последние сутки на 30 апреля

Коронавирус в Тульской области: 8 новых случаев заболевания за последние сутки на 30 апреля

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 30 апреля, 2 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 186 823 человека. При этом без госпитализаций в тяжелом состоянии.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 192 665 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 369 жителей региона.

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