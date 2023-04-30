Четыре человека попали в больницу в результате массового ДТП в Веневском районе Тульской области Фото: материалы пресс-служб

29 апреля в 10:15 на 193 километре автодороги М-4 «Дон» в Веневском районе произошло попутное столкновение шести машин. В аварию попали MAN с 48-летним водителем, Lexus, за рулем которого была женщина 36 лет, Renault Duster под управлением мужчины 52 лет, Volkswagen Golf с 47-летним водителем, «УАЗ Патриот» с 33-летним водителем за рулем, DAF под управленим 44-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель Volkswagen Golf погиб, а различные травмы получили 6 человек - водитель и 9-летний пассажир, водитель и две пассажирки автомобиля Renault 60 и 39 лет, 49-летняя пассажирка Volkswagen. Четверо, включая ребенка, оказались на больничной койке.

По предварительной версии, причина аварии – несоблюдение дистанции и скоростного режима.