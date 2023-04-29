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Спорт29 апреля 2023 12:40

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал слухи об отставке тренера

По его словам, до конца сезона изменений ожидать не стоит
Игорь КОПЫТОВ
Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал слухи об отставке тренера

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал слухи об отставке тренера

Фото: материалы пресс-служб

Гурам Аджоев о возможной отставке главного тренера Александра Сторожука сообщило агентство «РБ Спорт» следующее: «Никто никуда не уходит. Кто вам сказал, что кто-то уходит?» Президент ФК «Арсенал» подчеркнул, что пообщаться об изменениях в тренерском составе можно будет после окончания сезона.

Сторожук возглавил «Арсенал» прошлой зимой, подписав соглашение до лета 2024 года. Ранее специалист работал в «Краснодаре».

В настоящий момент, после 28 туров в Первой лиге «Арсенал» занимает восьмое место в турнирной таблице с 37 очками. Ближайшая игра 1 мая на выезде против «Алании».

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