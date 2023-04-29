Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал слухи об отставке тренера Фото: материалы пресс-служб

Гурам Аджоев о возможной отставке главного тренера Александра Сторожука сообщило агентство «РБ Спорт» следующее: «Никто никуда не уходит. Кто вам сказал, что кто-то уходит?» Президент ФК «Арсенал» подчеркнул, что пообщаться об изменениях в тренерском составе можно будет после окончания сезона.

Сторожук возглавил «Арсенал» прошлой зимой, подписав соглашение до лета 2024 года. Ранее специалист работал в «Краснодаре».

В настоящий момент, после 28 туров в Первой лиге «Арсенал» занимает восьмое место в турнирной таблице с 37 очками. Ближайшая игра 1 мая на выезде против «Алании».