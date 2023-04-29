Коронавирус в Тульской области: 14 новых случаев заболевания за последние сутки на 29 апреля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 29 апреля, 4 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 186 821 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии всего 1 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 192 657 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 369 жителей региона.