"Лазаревское" зовет работать честно

Число фирменных магазинов "Лазаревская лавка" на сегодня - более сорока

Число фирменных магазинов "Лазаревская лавка" давно перевалило на пятый десяток, в мае откроется еще несколько. Как говорит директор по персоналу предприятия Марина Меркулова, следовать за спросом на крафтовую продукцию без увеличения производства становится все сложнее. Мясокомбинату "Лазаревского" нужны формовщики колбасных изделий, жиловщики, обвальщики, расфасовщики, бойцы - весь спектр рабочих специальностей.

"Лазаревское", выпускающее исключительно честный продукт, девятый год подряд получило от туляков звание "Тульский бренд" - в очередной раз победило в одноименном конкурсе прямым голосованием жителей Тулы и области. Лазаревская колбаса стала таким же местным специалитетом, как тульский пряник, и символом региона, как самовар. Признание было бы невозможным без собственной философии производства, в котором используется исключительно мясо собственных ферм без каких-либо современных "хитростей". Своим производством гордятся все без исключения сотрудники племенного хозяйства, на предприятии работает уже около 800 человек, многие - целыми династиями. Дети приходят на работу к родителям, а те, в свою очередь, не мыслят жизни вне этой огромной лазаревской семьи.

Все ингредиенты открытия дачного сезона или просто отдыха с мангалом предлагают в "Лазаревских лавках"

- Семейные отношения на предприятии - одна из наших главных ценностей, - говорит Марина Меркулова. - Да, есть целая система поддержки сотрудников, все они, включая новых, имеют скидки на созданную ими продукцию, но человеческие отношения внутри коллектива - то, на чем стоим.

Наступает май, и мясо, шашлык, колбаски для гриля, шейка, корейка, котлеты для бургеров - все ингредиенты открытия дачного сезона или просто отдыха с мангалом предлагают в "Лазаревских лавках". Чтобы "почувствовать разницу", поняв, что такое настоящее мясо, достаточно зайти в фирменный магазин или на store.lazarevo.ru. Но можно и принять участие в создании честного продукта - телефон отдела кадров +79107040075.