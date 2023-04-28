Долой отеки и обезвоживание!
Хотите для своей кожи процедуры и уход без риска пигментации, без риска болезненных ощущений, без риска для бюджета?
Специалисты CHRONOS Clinic готовы предложить исключительный ретрит для уставшей в условиях города кожи, которой требуется особенный уход и комфорт в условиях пыльных, загазованных и раскаленных улиц мегаполиса.
Из опухшей Золушки с серым цветом лица днем в прекрасную принцессу с сияющей кожей вечером - эксклюзивный уход от Chronos идеальный выбор перед свиданием, вечеринкой или фотосессией.
.
Два формата для тех, кто вечно спешит, и тех, кто располагает чуть большим количеством времени для себя:
Когда быстро и на все 100%.
SKIN SPA (express beaute 40 минут)
- бережный демакияж;
- глубокое очищение энзимной пудрой;
- легкий мануальный массаж (5мин);
-массаж криосферами для устранения отечности и повышения тонуса кожи;
- аппаратный криомассаж на аппарате H202 для сужения пор;
- нанесение завершающего крема с SPF.
SKIN HOLIDAY (beaute totale 60 минут)
- бережный демакияж;
- глубокое очищение энзимной пудрой;
- легкий мануальный массаж (10 мин);
- массаж криосферами для устранения отечности и повышения тонуса кожи;
- мостимуляция для лифтинга лица;
- аппаратный криомассаж на аппарате H202 для сужения пор;
- нанесение завершающего крема с SPF.
Когда до важного мероприятия остается совсем немного времени, а выглядеть хочется на миллион, настает время решительных действий. К счастью, современная косметология позволяет добиться видимых результатов даже за одну процедуру, и в ход идут экспресс-процедуры для лица. Время пошло, осталось только записаться на процедуры!
г. Тула, Вересаева 20
Время работы:
10:00-20:00
Для связи:
8 (977) 407-77-71
.