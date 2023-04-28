Долой отеки и обезвоживание!

Хотите для своей кожи процедуры и уход без риска пигментации, без риска болезненных ощущений, без риска для бюджета?

Специалисты CHRONOS Clinic готовы предложить исключительный ретрит для уставшей в условиях города кожи, которой требуется особенный уход и комфорт в условиях пыльных, загазованных и раскаленных улиц мегаполиса.

Из опухшей Золушки с серым цветом лица днем в прекрасную принцессу с сияющей кожей вечером - эксклюзивный уход от Chronos идеальный выбор перед свиданием, вечеринкой или фотосессией.

.

Два формата для тех, кто вечно спешит, и тех, кто располагает чуть большим количеством времени для себя:

Когда быстро и на все 100%.

SKIN SPA (express beaute 40 минут)

- бережный демакияж;

- глубокое очищение энзимной пудрой;

- легкий мануальный массаж (5мин);

-массаж криосферами для устранения отечности и повышения тонуса кожи;

- аппаратный криомассаж на аппарате H202 для сужения пор;

- нанесение завершающего крема с SPF.

SKIN HOLIDAY (beaute totale 60 минут)

- бережный демакияж;

- глубокое очищение энзимной пудрой;

- легкий мануальный массаж (10 мин);

- массаж криосферами для устранения отечности и повышения тонуса кожи;

- мостимуляция для лифтинга лица;

- аппаратный криомассаж на аппарате H202 для сужения пор;

- нанесение завершающего крема с SPF.

Когда до важного мероприятия остается совсем немного времени, а выглядеть хочется на миллион, настает время решительных действий. К счастью, современная косметология позволяет добиться видимых результатов даже за одну процедуру, и в ход идут экспресс-процедуры для лица. Время пошло, осталось только записаться на процедуры!

г. Тула, Вересаева 20

Время работы:

10:00-20:00

Для связи:

8 (977) 407-77-71

chronos-clinic.ru