Весна и лето – время особого внимания к защите кожи от ультрафиолета

Если вы – счастливый обладатель кожи без пигментных пятен, то для сохранения ровного тона вам достаточно наносить крем с spf 30+ и выше и позаботиться о регулярном домашнем увлажнении и профессиональном уходе в кабинете косметолога.

Врачи Талисии рекомендуют проходить курс биоревитализации раз в месяц или как минимум накануне поездки в жаркие страны.

Если вы уже прошли зимний курс лечения пигмента в Талисии и хотите закрепить полученный результат, сохраняйте чек-лист процедур против появления новых пигментных пятен:

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- В течение года и особенно в весенне-летний сезон перед выходом на улицу используйте фотозащитные кремы с повышенной степенью защиты от ультрафиолета – spf 50+.

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- Для ежедневного ухода выбирайте средства, которые блокируют выработку пигмента, например, сыворотки C-VIT5 или FERULAC от SESDERMA, которые вы можете приобрести в Талисии.

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- Запланируйте ежемесячные процедуры мезотерапии со специальными препаратами для профилактики фото- и хроностарения: «Корбаник», «Мезоксантин», «Курасен».

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- Запишитесь на фотодинамическую терапию или плазмотерапию – базовые летние процедуры для профилактики гиперпигментации.

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Если соблюдать рекомендации, кожа сохранит ровный тон, так что зимой не придется снова тратить время и средства на лечение пигментных пятен

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