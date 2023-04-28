Депутаты Тульской городской Думы написали «Диктант Победы»

Акция проводится в рамках федерального партийного проекта «Историческая память».

В этом году диктант стал пятым, юбилейным по счету.

Участие в мероприятии приняли ветераны Великой Отечественной войны Василий Алексеевич Денисов и Владимир Петрович Лавров, Глава города Тулы Ольга Слюсарева, заместители председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева, Алексей Ионов и Евгений Смолянинов, депутаты городской Думы Дарья Герасимова, Инна Шевелева, Ольга Зайцева, Андрей Гурьянов, Сергей Кожевников, Олег Погорелов, представители общественных организаций, туляки.

Глава города тулы Ольга Слюсарева поздравила всех с наступающим Днем Победы.

Мэр Тулы обратилась к участникам акции:

– «Диктант Победы» объединяет тысячи людей разного возраста по всей стране и за ее пределами. Он призван сохранить правду о событиях Великой Отечественной войны и подвиге советского народа, привлечь интерес подрастающего поколения к героическому прошлому нашей страны. Одна из тем теста – освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации. События тех лет тесно перекликаются со спецоперацией. Сегодня наши парни также как их деды и прадеды с мужеством и честью защищают интересы нашей страны.

Участие в мероприятии приняли ветераны Великой Отечественной войны Василий Алексеевич Денисов и Владимир Петрович Лавров.

Ольга Слюсарева отметила, что в Тульской области организовано 800 очных локаций. По числу площадок и участников наш регион традиционно находится в лидерах. Глава города поздравила всех с наступающим Днем Победы.

«Диктант Победы» объединяет тысячи людей разного возраста по всей стране и за ее пределами.

Участие в диктанте в этом году приняли более 37 тысяч туляков. Им необходимо было ответить на 25 вопросов: 20 по общей военно-исторической тематике и 5 – по региональной. В тест вошли вопросы о Нюрнбергском процессе. Основными темами стали победа Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, а также освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда.