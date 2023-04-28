Президент РФ Владимир Путин подарил щенка школьнице из Тульской области. Фото: "Красное знамя".

Екатерина Колесникова, 16-летняя школьница из Венева Тульской области, написала письмо президенту России Владимиру Путину, в котором рассказала, что мечтает о собаке — французском бульдоге. Она описала все свои успехи. Девочка играет на фортепиано, рисует, занимается Греко-римской борьбой, в свободное время — волонтерством.

Трогательное письмо девочки не осталось без внимания - сообщает районная газета «Красное Знамя». Глава администрации Веневского района лично передал подарок от президента России. Кроме самого питомца Екатерине достались корма и необходимые средства ухода.

Собаке четыре месяца. У нее редкий мраморный окрас и голубые глаза. Она вакцинирована и чипирована.