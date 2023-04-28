В ДТП в Тульской области пострадала фура с абхазским коньяком Фото: материалы пресс-служб

Партию коньяка более 17 тысяч бутылок перевозили из Абхазии в Московскую область на специализированный таможенный пост для завершения таможенного контроля и внесения платежей. Однако 23 апреля большегруз попал в ДТП на 216-м километре федеральной трассы М4 «Дон» и получил значительные повреждения.

Перевозчик уведомил тульскую таможню о невозможности доставить товар в результате чего сотрудники ведомства провели досмотр поврежденной продукции на месте. После чего ценный груз на другой машине доставили в постоянную зону таможенного контроля в Туле.

После выполнения положенных процедур товар был направлен в Московскую область для таможенного декларирования.