28 апреля в Туле без электричества останутся десятки домов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

28 апреля в связи с ремонтно-профилактическими работами, которые проведут "Тульские городские электрические сети", несколько улиц Центрального округа и двух поселков в Туле останутся без электричества.

Так, свет будет отключен по следующим адресам:

с 9:00 до 17:00 - ул. Судейского, 13, 15-а, 17, 16-26 (чётн.); ул. Кобзева, 21-41 (нечётн.), 20-36 (чётн.), 23-а, 36-а, 32-а; 6-й пр-зд, 11, 12, 13, 14, 15, 16; п. Горелки: ул. Серпуховская, 23-37 (нечётн.), 18-28 (чётн.); ул. Энтузиастов, 4-22 (чётн.), 1-9 (нечётн.), 1-а, 9-а; 3-й Горельский пр-зд, 3, 3-а, 11, 15, 17; п. Косая Гора: ул. Кудрявцевская, 1-55 (нечётн.), 2-50 (чётн.), 3-а; ул. Черняховская, 2-24 (чётн.), 1-31 (нечётн.); ул. Калинина, 15, 16, 17, 21, 22; Орловское ш., 47-59 (нечётн.), 45-а, 45-б, 45-в, 59-а.