Николай Воробьев: Более 37 тысяч жителей Тульской области написали «Диктант «Победы»

Патриотическая акция «Диктант Победы» прошла в пятый раз

В четверг, 27 апреля в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Историческая память» на территории нашего региона в пятый раз прошла патриотическая акция «Диктант Победы». Она инициирована партией «Единая Россия» совместно с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом, Российским союзом ветеранов и Всероссийской организацией «Волонтеры Победы».

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Николай Воробьев, который в настоящее время находится в Санкт-Петербурге и участвует в мероприятиях Совета законодателей РФ, присоединился к написанию теста в онлайн-формате. По его словам, «участие в таких акциях – это не только наша общая память о подвиге предков, но и наше единство в условиях новых вызовов и угрозы национальной безопасности».

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Николай Воробьев присоединился к написанию теста в онлайн-формате

В Тульской области масштабное патриотическое мероприятие по приглашению «Единой России» объединило более 35 тысяч жителей региона, которые написали диктант на специально организованных площадках. В нашем регионе подготовлено около 800 таких очных локаций – это один лучших показателей в России. Среди них, например, – музейный комплекс «Куликово поле» в деревне Моховое, научный центр «Археология и реставрация» Государственного музея-заповедника «Куликово поле», Тульский государственный музей оружия, Тульское суворовское училище.

Впервые в этом году центральной региональной площадкой диктанта стал Музей обороны Тулы. Здесь собрались более 50 участников акции, в их числе руководитель регионального исполкома партии Олег Иванов, исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» Борис Воловатов, региональный координатор партпроекта «Женское движение Единой России», председатель регионального отделения «Союза женщин России» Татьяна Лысенко, руководитель «Комитет семей воинов Отечества» Тульской области Галина Фомина, директор ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» Ольга Натаркина, председатель Тульской Федерации профсоюзов, депутат облДумы Сергей Судницын, представители Росгвардии и МЧС, Тульской епархии. Также на площадке музея к акции присоединились участницы фотопроекта «Жены героев», активисты МГЕР, общественных объединений.

В Тульской области масштабное патриотическое мероприятие по приглашению «Единой России» объединило более 35 тыс. жителей региона

- Сегодняшняя акция – это не просто проверка знаний о Великой Отечественной войне, но и возможность узнать больше о героическом прошлом нашей страны, о тех, кто защищал ее свободу и независимость, – отметил, обращаясь к собравшимся перед стартом диктанта Олег Иванов. – Мы должны помнить о тех, кто сражался за нашу Родину, и передавать эту память следующим поколениям. Мы должны учиться у героев прошлого, идти по их пути, беречь мир и свободу.

Перед участниками акции также выступил участник СВО, ветеран боевых действий, участник предварительного партийного голосования «Единой России» Даниил Федорович:

- Впервые пишу этот диктант, и ключевое слово для меня в нем, конечно, Победа. Что такое Победа? Это кропотливый труд всех, кто на фронте и в тылу. Особенная благодарность женам, матерям, которые днем и ночью ждут тех, кто там, за ленточкой. Спасибо всем, кто собирает гуманитарную помощь, шьет маскировочные сети, помогает бойцам. Вера в то, что их ждут, помогает, согревает и спасает в особенно трудные минуты. «Диктант Победы» – это возможность еще раз окунуться в историю подвига наших предков. Это напоминание о том, что мы их потомки и должны достойно выполнить все задачи, которые сегодня стоят перед нами, перед страной.

В этом году основными темами стали победа Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда

Торжественный старт акции был дан в Музее Победы в Москве. Туляки увидели прямую трансляцию открытия диктанта. К участникам обратился председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин:

- Рассчитываю, что «Диктант Победы» мотивирует всех его участников на дальнейшее изучение нашей богатой многовековой истории, истории нашей любимой России. Я желаю всем вам успехов и искренне поздравляю с наступающим праздником Великой Победы.

С нами сегодня вся Россия, отметил координатор партпроекта «Единой России» «Историческая память» Александр Хинштейн:

- Мы вспоминаем Победу, героические страницы нашего прошлого, отдаем дань безмерного уважения подвигу наших дедов и прадедов. Эта акция - символ нерушимой связи наших поколений, - подчеркнул он.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак приветствовал участников акции из Кингисеппа. Он отметил значимость мероприятия:

- «Диктант Победы», который мы проводим уже пятый год, это не только про знания о Великой Отечественной войне. Это своеобразный мост памяти о беспримерном подвиге наших солдат, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, о тружениках тылы, о тружениках народного хозяйства, которые восстанавливали нашу страну в послевоенные годы.

«Диктант Победы» мотивирует его участников на дальнейшее изучение истории России

После торжественной части и инструктажа туляки приступили к написанию диктанта. В этом году его основными темами стали победа Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда. Также в тест вошли вопросы о Нюрнбергском процессе. Участники ответили на 25 вопросов: 20 по общей военно-исторической тематике и 5 – по региональной.

В целом диктант написали более чем на 22 тысячах площадках по всей России и в 46 странах мира.