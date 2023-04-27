Детский стоматолог должен быть немного психологом

Алена Андреевна Захарова, детский стоматолог, стоматолог-хирург, заведующая отделением ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» филиал N9 - Центра детской стоматологии и ортодонтии.

В наши дни стоматология для детей превратилась в настоящее творчество, которое активно развивают самые обычные зубные врачи. Для маленького человечка очень важно, чтобы вокруг него царила атмосфера внимания, добра и заботы. И только опытные стоматологи знают, как сделать это для ребенка.

Квалифицированное медицинское обслуживание всегда подразумевает выстраивание доверительных отношений между стоматологом и его маленьким пациентом. Нужно учитывать то, что специалист по лечению зубов должен знать тонкости детской психологии, чтобы люди приходили к ним со своими детьми. К счастью, сегодня существуют достаточно хорошие методики лечения, благодаря которым ребенок уже точно не будет бояться лечить зубы.

Не каждый взрослый стоматолог сможет найти общий язык с ребенком и оказать ему помощь. Для детских врачей — это не просто работа, а призвание. И, безусловно, Алена Захарова принадлежит к числу последних.

- Медицина мне нравилась с раннего детства. Все мои игры были основаны так или иначе на этой теме, - признает она. - Но это и неудивительно, ведь росла я в семье врачей. Так что получается, пошла по стопам родителей. Правда, стоматолог в ней был один, который и стал для меня примером, моей путеводной звездой в профессиональной деятельности – мой отчим.

По окончанию Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова, Алена Андреевна на протяжении нескольких лет продолжала совершенствоваться в профессии, переходя от общей практики к ортопедической стоматологии, хирургической и, наконец, детской. Вспоминая о годах образования, она отмечает, что столичный вуз был альма-матер с очень сильной теоретической подготовкой. Студентам были доступны инновационные технологии обучения, очень талантливые лекторы, возможность изучать и практиковаться на передовом современном оборудовании.

- Я осознанно пришла в итоге в детскую стоматологию, потому что очень люблю детей. И, мне кажется, они мне платят тем же — своим доверием мне как специалисту, - признается Захарова. - Это ни с чем не сравнимая энергетика, которая возникает между маленьким пациентом и тобой. Когда можешь расположить его к себе, то получишь в ответ колоссальную отдачу. Ни с чем не сравнить эти счастливые детские глаза, улыбки. Особенно если ребенок пришел на прием непростой, неконтактный, быть может, уже напуганный визитом к другому доктору.

Стоматологу необходимо сделать его своим другом, расположить к себе. Дети бывают разные: кто-то спокойный, кто-то возбужденный. Найти общий язык с каждым мне помогает, наверное, то, что я люблю свою работу. А поскольку мой девиз по жизни: никогда не сдаваться, мне это всегда удается. На моей памяти, за десять лет, хороший контакт с детьми у меня сложился с первого же дня, как я пришла в детскую стоматологическую поликлинику №10 в Москве. Ко мне тогда приставили опытную медсестру, которая тогда, на заре моей профессиональной карьеры, стала моей надежной опорой, оказывала моральную поддержку и делалась тем самым необходимым опытом в общении с маленькими пациентами.

О том, что у Алены Андреевны все получается на высшем уровне — и наладить контакт и оказать стоматологическую помощь — говорят многочисленные полные благодарности отзывы родителей их детей. А еще люди отмечают свойственные ей подробные консультации, искреннее стремление помочь в самых непростых ситуациях заболеваний полости рта.

Растет у Захаровой и, возможно, будущий коллега.

- У меня сынишке скоро 7 лет будет. Ему очень интересно, чем занимается мама, - говорит она. - Он часто приходит ко мне на работу, обо всем расспрашивает. А потом в детском саду активно пытается консультировать сверстников.